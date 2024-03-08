فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

وطنا اليوم:تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال شهر شباط، وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، فقد سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل من 118.2 نقطة المسجل في كانون الثاني، كما أنه أقل مستوى منذ شباط 2021.

وانخفض مؤشر الحبوب 5 بالمئة على أساس شهري ليهبط 22.3 بالمئة عن مستواه قبل عام، وسط توقعات بمحصول كبير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا.

وعلى مستوى أسعار الزيوت، فتراجعت 1.3 بالمئة و11 بالمئة في شباط على أساس شهري وسنوي على الترتيب، في ظل توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية، كما انخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس، فيما ارتفع مؤشر فاو للسكر بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، بما يعكس استمرار المخاوف ذات الصلة بالإنتاج المرتقب في البرازيل.

وعلى صعيد التوقعات لعام 2024، فقد رفعت المنظمة إنتاج القمح 1.1 بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أميركا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضاً في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا.