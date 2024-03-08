بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

8 مارس 2024
فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

وطنا اليوم:تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال شهر شباط، وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، فقد سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل من 118.2 نقطة المسجل في كانون الثاني، كما أنه أقل مستوى منذ شباط 2021.
وانخفض مؤشر الحبوب 5 بالمئة على أساس شهري ليهبط 22.3 بالمئة عن مستواه قبل عام، وسط توقعات بمحصول كبير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا.
وعلى مستوى أسعار الزيوت، فتراجعت 1.3 بالمئة و11 بالمئة في شباط على أساس شهري وسنوي على الترتيب، في ظل توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية، كما انخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس، فيما ارتفع مؤشر فاو للسكر بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، بما يعكس استمرار المخاوف ذات الصلة بالإنتاج المرتقب في البرازيل.
وعلى صعيد التوقعات لعام 2024، فقد رفعت المنظمة إنتاج القمح 1.1 بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أميركا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضاً في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:21

سيناتور أميركي: أميركا متواطئة في ما يحدث بغزة

00:45

تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين

23:35

خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

23:22

سوق كرم يعرض مشاريع ريادية في معرض الغذاء الأردني الدولي

23:16

بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

22:50

دعوات لنزول الإسرائيليين الى الشوارع للإطاحة بنتينياهو

22:48

اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

21:42

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعوري والحياري والنسور والحمادين والمساعدة/ محافظة البلقاء/ و محافظة العاصمة/

21:41

الملكاوي يكتب …”تحت الضغط: استكشاف الواقع الاقتصادي لشعب الأردن والتحديات التي يواجهها”

20:37

أبو عبيدة : نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال

20:30

قراءة في ديوان (ما يفوق الواقع) للشاعر بسام سعيد عرار

19:51

حالة جوية استثنائية تجلب الأمطار الرعدية الغزيرة لأجزاء واسعة من الإمارات

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله