حالة جوية استثنائية تجلب الأمطار الرعدية الغزيرة لأجزاء واسعة من الإمارات

وطنا اليوم:شهدت عدة مدن في الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، منخفضا جويا أدى لتساقط الأمطار المصحوبة بالبرد، متأثرة بامتداد منخفض “الهمايل”.

كما شهدت الإمارات انخفاضا على درجات الحرارة، فضلا عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تساقط غزير للأمطار والسيول الجارفة في عدة مدن في الإمارات، حيث شهدت تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.

سجلت أعلى كمية هطول في منطقة الفاية بإمارة أبوظبي، حيث بلغت 126.4 ملم، تلتها منطقة الشويب بإمارة العين بكمية 121.4 ملم، ثم منطقة الفوعة بإمارة الشارقة بـ 115.8 ملم، حسب ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر المركز تنبيهًا للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.

تسببت الأمطار الغزيرة في تشكل السيول والبرك المائية في العديد من الشوارع والمناطق السكنية والزراعية، مما أدى إلى اضطراب في حركة المرور وتعطل بعض الخدمات. كما تسببت الرياح الشديدة في تطاير الأتربة والغبار، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير منخفض الهمايل على الدولة حتى يوم الأحد، مع احتمالية هطول المزيد من الأمطار واستمرار الرياح النشطة والباردة