إصابة 3 مستوطنين في عملية مزدوجة قرب جنين

وطنا اليوم:أفادت وسائل اعلام عبرية بإصابة 3 مستوطنين في عملية مزدوجة بالقرب من مستوطنة حومش قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وبينت المصادر نقطة عسكرية تعرضت لإلقاء عبوه ناسفة، ثم إطلاق نار من قبل شخصين، ما تسبب بإصابة 3 مستوطنين.

من جانبها قالت القناة 7 الإسرائيلية، إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش، وبعد وقت قصير فجّروا عبوة ناسفة.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فأكدت أن الجيش الإسرائيلي يمشّط موقع العملية في حومش بحثا عن المنفذين.

وأفادت المصادر بانسحاب منفذي العملية من المكان.