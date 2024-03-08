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قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني في مصر

8 مارس 2024
قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني في مصر

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.
وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بـ”انهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض”.
وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.
كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب إلى محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن مصرع 3 أشخاص، تم انتشالهم من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.
وحررت الجهات المختصة المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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