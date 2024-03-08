مصدر : الطائرات الأردنية لم تكن مصدر خلل تسبب بسقوط حر لمساعدات على غزة

وطنا اليوم:قال مصدر، إن الطائرات الأردنية الأربعة التي أجرت عملية إنزال لمساعدات على قطاع غزة، الجمعة، نفذت الأمر بدون أي خلل، ولم تكن مصدر خلل تسبب بسقوط حر لمساعدات على غزة.

وذكر مصدر في بيان صادر عن أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية.

وأوضح أن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول تمت دون أي خلل.

وبين أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق براً وجواً.

واستشهد شخصان وأُصيب آخرون في قطاع غزة، إثر سقوط صناديق مساعدات أُنزلت من الجوّ عليهم، اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير باستشهاد شخصين وإصابة آخرينـ “بسبب فشل فتح المظلة غربي مدينة غزة نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة”.

وأظهرت فيديوهات التقطها أهال في القطاع، سقوط عدة صناديق مساعدات من الجوّ بصورة غريبة، لترتطم بالأرض بقوّة بعد ذلك.

وقال شهود عيان إن “مظلات المساعدات الجوية تعطلت في الجو أثناء إلقائها، ما أدى إلى سقوط الصناديق بشكل عامودي”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.