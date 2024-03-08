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حاخام إسرائيلي: بموجب الشريعة اليهودية يجب إبادة كل سكان غزة

8 مارس 2024
حاخام إسرائيلي: بموجب الشريعة اليهودية يجب إبادة كل سكان غزة

وطنا اليوم:حرض رئيس المعهد الديني التوراتي “ييشيفاة شيرات موشيه” في يافا، الحاخام إلياهو مالي، طلابه الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بعد تخرجهم من الييشيفاة، على ارتكاب مجازر ضد سكان غزة، معتبر أنه بموجب الشريعة اليهودية يجب قتل جميع سكان غزة، وعندما سُئل عن المسنين والأطفال، أجاب أن “الأمر نفسه” ينطبق عليهم”.
وقال الحاخام إلياهو مالي مدير المدرسة الدينية في يافا، التي يخدم طلابها في الجيش الإسرائيلي، إنه “يجب اتباع مبدأ (لا تدع نفسا على قيد الحياة) و(إذا لم تقتلهم سيقتلونك)”.
وفي اجتماع للمدارس الدينية، اعتبر أن “مخربي اليوم هم الأطفال الذين تركتهم على قيد الحياة في المعركة السابقة”، عندما سئل عن قتل أطفال غزة.
أما عن النساء فقال الحاخام: “هن من ينتجن المخربين”، مضيفا أن “من يشكل خطرا عليك ليس فقط الفتيان في عمر 14 أو 16 ومن يرفع السلاح بوجهك، بل جيل المستقبل ومن ينتجن جيل المستقبل، فالحقيقة لا يوجد فرق بينهم”.
وعن المسنين أضاف: “أحكام المدنيين في غزة تختلف عن أحكام المدنيين في مناطق أخرى، ففي غزة وفق التقديرات ما بين 95 إلى 98 بالمئة يؤيدون إبادتنا”.
ومالي مدير مدرسة “شيرات موشيه” الدينية التي أقيمت في يافا عام 2008، ويدرس فيها اليهود المتدينون القوميون وهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي، على عكس اليهود الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش.
وتعمل المدارس الدينية في إسرائيل على تعليم الدين لطلابها جنبا إلى جنب مع إعدادهم للخدمة العسكرية.
واستشهد في الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، المستمرة منذ 5 أشهر، أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينما أصيب عشرات الآلاف


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