والد النائب نضال الحياري في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العلي العظيم

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى، أحمد علي سلميان حسين الحياري، فجر اليوم الجمعة.

والد النائب نضال الحياري (أبوصهيب)، وسمير (أبومحمد)، وسامي (أبو سند)، وهشام (أبو قصي)، وخالد.

وشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد النبي يوشع إلى مقبرة المقام.

تقبل التعازي لمدة يومين في ديوان عشيرة الحيارات الكائن في السلط/ شارع الستين بعد صلاة العصر.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.