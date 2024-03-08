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مسيرات في عمّان والمحافظات تنديدا بالعدوان على غزة

8 مارس 2024
مسيرات في عمّان والمحافظات تنديدا بالعدوان على غزة

وطنا اليوم:انطلقت مسيرات حاشدة في محافظات المملكة، في الجمعة الثانية والعشرين، تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي.
وشارك آلاف الأردنيين بمسيرات انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، ومسيرات ووقفات في محافظات إربد والعقبة والكرك والطفيلة ومأدبا، والعديد من مدن وقرى الأردن.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال، وراح ضحيتها 20 فلسطينيا حتى الآن.
وطالب المشاركون في المسيرات والوقفات بوقف العدوان على القطاع، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع والخمسين بعد المئة، تضاعفت خلاله معاناة الغزيين جراء سوء التغذية الناتج عن انعدام الطعام وحليب الأطفال، حيث يسجل بشكل شبه يومي وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال الرُضع.
وارتفعت حصيلة العدوان إلى 30,878 شهيدا و 72,402 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


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