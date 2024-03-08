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الأونروا: الوضع في قطاع غزة يتجاوز كل الأوصاف

8 مارس 2024
الأونروا: الوضع في قطاع غزة يتجاوز كل الأوصاف

وطنا اليوم:دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، “إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، “نواجه مأساة لا تتعلق فقط بالغذاء في القطاع، والوضع هناك يتجاوز كل الأوصاف ولم نره في أي أزمة سابقة”.
وأكد بالقول ، إنه “يتعين السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات البرية”، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الاخبارية.
وأردف: “قطاع غزة بات على وشك الدخول في مجاعة والأطفال هناك يموتون بسبب الجوع والعطش” وأنه: “لا بد من فتح المعابر البرية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة”.
وتابع المفوض العام للأونروا: “لم نتلق حتى الآن أي دليل يؤكد مزاعم إسرائيل بشأن اتهامها موظفينا بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول”، مؤكدا أنه “سيكون من الخطأ تفكيك (الأونروا) قبل التوصل إلى حل سياسي دائم”.


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