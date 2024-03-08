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78 شهيدا و 104 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

8 مارس 2024
78 شهيدا و 104 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة، إلى 30878 شهيدا و 72402 إصابة منذ السابع من اكتوبر / تشرين أول الماضي، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.
وأكدت الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و 104 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأِشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأوضحت صحة غزة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان على القطاع هم من الاطفال والنساء.


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