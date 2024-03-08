توجه لوضع سقوف سعرية على أنواع من ملحقات الشبكات القلبية

وطنا اليوم:تتجه الحكومة إلى وضع سقوف سعرية لملحقات شبكات قلبية، بحسب ما ذكره المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

وطالب مهيدات، في كتاب موجه لمستوردي ملحقات الشبكات القلبية تزويد المؤسسة بفواتير الاستيراد وكتب التسجيل والكتالوجات للمستلزمات الطبية؛ وذلك لتسعيرها حسب الأسس المعتمدة.

وتشمل ملحقات الشبكات القلبية التي تعتزم الحكومة تسعيرها:

-Coronary balloon

– guide catheter

– guide wire

– inflation device

– Y Connector

وبحسب الكتاب، فإن ذلك جاء بناء على قرار اللجنة العليا للدواء والصيدلة في تاريخ 18 شباط الماضي.