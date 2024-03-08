بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة: نهنئ المرأة الأردنيَة على إنجازاتها ودورها الطليعي في مسيرة الدولة

منذ 3 ثواني
الخصاونة: نهنئ المرأة الأردنيَة على إنجازاتها ودورها الطليعي في مسيرة الدولة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، المرأة الأردنية على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأكد الخصاونة في تغريدة له عبر منصة “إكس” التزام الحكومة بدعم المرأة وتمكينها سياسيَاً واقتصاديا وإداريَّاً ضمن مشروع التحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة.
وكتب الخصاونة: “في اليوم العالمي للمرأة نهنِّئ المرأة الأردنيَّة على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وإسهاماتها العالميَّة في شتَّى المجالات، ونؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:16

حمى الببغاء تنتشر في أوروبا .. ومنظمة الصحة تحذر

11:10

إصابة وزير أردني أسبق ووفاة زوجته بحريق منزلهما

10:54

عاجل خلاف حول اصطفاف مركبة تؤدي إلى مشاجرة وإطلاق نار في عمّان

10:41

وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

10:23

الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين

10:17

غزة تستقبل رمضان بمساجد مدمرة وعدوان متواصل

10:09

وفيات الجمعة 8-3-2024

10:05

32 ألف طن تمور أنتجها وادي الأردن الموسم الحالي

09:54

خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات بالأردن بدءا من أيار

09:41

بفلاتر ساخرة وقبضة بوتين .. ترامب يستهزئ من خطاب بايدن بحالة الاتحاد

09:32

بايدن بخطاب حال الاتحاد: أصدرت أوامر بضرب الحوثي وسوف نفوز بانتخابات 2024

09:24

اسرائيل تستعد لعملية برية ممكنة في لبنان

وفيات
وفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024