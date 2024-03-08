الخصاونة: نهنئ المرأة الأردنيَة على إنجازاتها ودورها الطليعي في مسيرة الدولة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، المرأة الأردنية على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأكد الخصاونة في تغريدة له عبر منصة “إكس” التزام الحكومة بدعم المرأة وتمكينها سياسيَاً واقتصاديا وإداريَّاً ضمن مشروع التحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة.

وكتب الخصاونة: “في اليوم العالمي للمرأة نهنِّئ المرأة الأردنيَّة على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وإسهاماتها العالميَّة في شتَّى المجالات، ونؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة”.