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وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

منذ ساعة واحدة
وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

وطنا اليوم_ قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل السكنية بمنطقة الجاردنز في محافظة العاصمة.

اذ نتج عن الحريق وفاة سيدة تبلغ من العمر ( ٧٦) عاما اثر استنشاقها للغازات المنبعثة من الحريق واصابة زوجها بحروق مختلفة في الجسم ،حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفاة الى مستشفى الجامعة الاردنية والمصاب قيد العلاج ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.


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