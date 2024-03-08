بفلاتر ساخرة وقبضة بوتين .. ترامب يستهزئ من خطاب بايدن بحالة الاتحاد

وطنا اليوم:تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستهزاء من سلفه ترامب وقام الأخير بنشر فيديو لوجه بايدن مع فلاتر ساخرة أبرزها “أنف بينوكيو” في تلميح إلى كذبه خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس.

وعمد ترامب إلى تنفيس غضبه المعروف من بايدن وتصويره على أنه فتاة أمريكية بزيها الريفي وترتدي القبعة مع شعرها المضفر، وغيرها من الوجوه الغريبة التي قد لا ترقى إلى مستوى تعامل الشخصيات الرسمية مع بعضها البعض.

ورد الرئيس السابق دونالد ترامب على غريمه اللدود الرئيس جو بايدن، بعد انتقاد الأخير له بشأن أوكرانيا واتهامه له بـ”الخضوع” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال خطابه السنوي حول حال الاتحاد.

وبعد دقائق من انتهاء الخطاب، لجأ ترامب إلى منصته “تروث سوشيال” Truth Social ورد على بايدن بالقول: “لا يمكنك الوقوف أمام بوتين فقد منحته أوكرانيا”.

وقال ترامب: “اتهمني أنني انحنيت للزعيم الروسي. لقد أعطاهم كل شيء، بما في ذلك أوكرانيا. لقد أخذت نورد ستريم 2، وقد أعطاهم إياها! لقد كان دمية في يد بوتين وشي، وكل زعيم آخر تقريبًا!”.

كما وصف ترامب خطاب بايدن بأنه بمثابة “أسوأ خطاب عن حال الاتحاد”. وأضاف: “قد يكون هذا هو الخطاب الأكثر غضبًا والأقل رحمة وأسوأ خطاب عن حال الاتحاد على الإطلاق. لقد كان إحراجًا لبلدنا!”.

وعن إيران، قال الرئيس السابق: “لقد جعل إيران غنية، ولهذا السبب لدينا المشاكل في الشرق الأوسط. معي، كانت إيران مفلسة. وهو السبب في انفجار الشرق الأوسط!”.

وقال الرئيس بايدن إن الرئيس الروسي لن يتمكن من الانتصار في أوكرانيا، متهما منافسه في الانتخابات الرئاسية ترامب بـ”الخضوع” لبوتين.