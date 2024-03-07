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الاتحاد النسائي الأردني العام يطلق مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة

8 مارس 2024
الاتحاد النسائي الأردني العام يطلق مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة

وطنا اليوم – افتتح السفير النرويجي السيد ايسبين ليندباك وسعادة النائب المهندس يزن شديفات مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة” في مقر الاتحاد النسائي الأردني العام في العاصمة عمان وذلك ضمن مشروع “حلول مستدامة لتماسك المجتمعات” المنفذ من مركز الحياة راصد والممول من السفارة النرويجية في عمان.

وعقب الافتتاح جلسة حوارية نظمها مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الاتحاد النسائي الأردني العام تحدث فيها كل من سفير مملكة النرويج في الأردن السيد ايسبين ليندباك وسعادة النائب المهندس يزن الشديفات.

سفير النرويج ليندباك، أثنى على الأدوار التي تلعبها الأردنيات في تعزيز التماسك المجتمعي، وقدرتهن على الريادة وتأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة بهن، وأكد على ضرورة الاستمرار في دعمهن وتمكينهن اقتصادياً وتعزيز ادوارهن المجتمعية، والذي شدد على أهمية هذه البرامج التي تساهم في تعزيز التماسك المجتمعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية المحلية في الأردن.

بدوره أكد النائب يزن شديفات على أن البرلمان بالتعاون مع الحكومة اليوم يعملون على تصويب ومعالجة مواطن القصور في قانون الجمعيات مما سيعزز أدوار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الانخراط أكثر في البرامج التي تخدم المجتمع مثل برنامج “حلول مستدامة لتمكين المجتمعات”، كما أكد أنه ومن خلال رئاسته للجنة الإدارية في البرلمان انهم سينظرون بكافة التحديات التشريعية التي تحد من قدرة النساء على المضي قدماً في مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الأولويات والرؤى الوطنية.

وأكّد مدير عام مركز الحياة راصد، عامر بني عامر، أن الظروف المحيطة للأردن لم تزد الأردنيين الا تماسكاً اجتماعياً، مؤكداً أيضاً على أن مشاريع التماسك المجتمعي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم، وأنَّ مركز الحياة راصد سيستمر بدعم هذه المشاريع، مضيفاً على أن التركيز سيكون أكثر في المراحل المقبلة على الاندماج المجتمعي بين مختلف أطياف المجتمع الواحد.

رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، لانا كريشان، أوضحت أن هذا المركز سيكون مساحة امنة ومستدامة للنساء لتدريبهن وتمكينهن اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك لتعزيز ادوارهن في التماسك المجتمعي.


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