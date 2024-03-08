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ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض

8 مارس 2024
ترامب يدعو إلى إقالة بايدن وطرده من البيت الأبيض

وطنا اليوم_أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رئيس الدولة الحالي جو بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين، وأضاف أنه حان وقت القول للرئيس الحالي “أنت مطرود”.




وقال ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: “أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون. كل هذا سببه الفاسد جو والأشخاص المحيطين به، الماركسيين اليساريين المتطرفين والفاشيين والشيوعيين والاشتراكيين. بلادنا يديرها أناس لم نشهد مثلهم من قبل”.

وأشار إلى أن بايدن وممثلين آخرين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي سرقوا تريليونات الدولارات من الأمريكيين، وأنفقوها على احتياجات المهاجرين غير الشرعيين والأجندة “الخضراء”، مما تسبب بأعلى معدل تضخم في البلاد منذ سنوات عديدة.



وأضاف الرئيس السابق: “تحت قيادتي، لم يكن هناك تضخم. كان لدينا أعظم اقتصاد في التاريخ العالمي. حان وقت القول للفاسد جو بايدن: أنت مطرود”.




وتأتي تصريحات بايدن قبل خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي سيلقيه جو بايدن مساء الخميس.



ودعا ترامب في وقت سابق بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأعاد توجيه أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع إلى مقر حملته.


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