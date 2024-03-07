بريطانيا ستسلم أوكرانيا أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة لكييف اليوم الخميس، أنّ لندن ستسلّم أوكرانيا “أكثر من 10 آلاف طائرة من دون طيار” خلال سنة 2024، بينها مسيّرات هجومية

وأعلنت المملكة المتحدة أنّها ستُخصّص مبلغاً إضافياً قدره 125 مليون جنيه إسترليني (146 مليون يورو) لتوريد هذه المسيّرات “المتطوّرة”، لترتفع قيمة مساعداتها العسكرية إلى 325 مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) من هذه المعدّات التي تعتبرها “فعّالة للغاية” في القتال الذي تخوضه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.



وقال غرانت شابس: “نواصل التزامنا تسليح أوكرانيا بطائرات بدون طيار جديدة ومتطورة، آتية مباشرة من شركات تصنيع الدفاع البريطانية، الرائدة في العالم” في هذا القطاع، مشجّعاً حلفاء كييف على أن يفعلوا الشيء نفسه.



ومن بين هذه الطائرات، مسيّرات “اف بي في” التي تمكن الطيار بعد أن يضع خوذة تنقل واقعاً افتراضياً، من رؤية صور التضاريس مباشرة كما لو كان داخل الطائرة.



وأعلنت المملكة المتحدة منتصف شباط (فبراير) أنّها ستشارك مع لاتفيا في قيادة تحالف مسؤول عن تنظيم إنتاج وتسليم آلاف الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا “على نطاق واسع وبأسعار معقولة”.



وتقول لندن إنّها التزمت تعبئة سبعة مليارات جنيه إسترليني (8,1 مليارات يورو) لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ الغزو الروسي في شباط (فبراير) 2022.



وقدّمت المملكة المتحدة، التي تعدّ في مقدم الداعمين لكييف، دبابات “تشالنجر 2” القتالية وصواريخ “ستورم شادو” وصواريخ مضادة للدبابات ومئات المركبات المدرّعة.



كذلك، قام الجيش البريطاني بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين على أراضيه، بمن فيهم طيارون للتعامل مع الطائرات المقاتلة من طراز “اف 16”.