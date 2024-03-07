جمعية تراث عمان الثقافيه تشارك في جلسة حواريه بعنوان “مناصرة المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي”

وطنا اليوم – بدعوة من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) شاركت جمعية تراث عمان الثقافيه ممثلة بالدكتورة دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب في الجمعية بجلسة حوارية بعنوان”مناصرة المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي”.

وفي بداية الجلسة الحوارية والتي كانت بعنوان “وسائل الحماية للمرأة الفلسطينية في النزاعات والحروب ضمن اتفاقية جنيف” والتي قدمتها رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة الأستاذة المحامية مرام مغالسه رحبت مديرة برنامج تمكين المرأة والنوع الإجتماعي في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية الدكتورة ميسون الدبوبي بالسيدات الحضور والمشاركات.

وكانت الجلسة الثانيه بعنوان “الأدوار الأجتماعية للمرأة الفلسطينية في ظل النزاعات والحروب قدمتها رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة أمل العواوده.

وفي ختام الجلسات التي أدارتها الإعلامية الدكتورة رولا ابو الروس وحضرها العديد من سيدات مراكز التنمية البشرية والناشطات في حقوق المرأه والجهات النسوية الاخرى دار حوار ونقاش مستفيضين حول موضوع الجلسة ساهم في اثراءها.



