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استيتية رئيساً للمجلس الألماني الأردني للتعليم والتدريب المهني (GJVET)

7 مارس 2024
استيتية رئيساً للمجلس الألماني الأردني للتعليم والتدريب المهني (GJVET)

وطنا اليوم – تم انتخاب وزير العمل السابق نايف استيتية رئيساً للمجلس الألماني الأردني للتعليم والتدريب المهني (GJVET) علماً بأن المجلس الألماني الأردني هو مجلس غير ربحي مهني، تقني واستشاري يتبع للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK) ويضم المجلس نخبة من الخبراء المختصين في التدريب المهني من القطاع الخاص والعام والتعليم، ومنها غرفة صناعة عمان وجامعة الحسين التقنية والجامعة الألمانية الأردنية، وكلية التدريب المتقدم المهني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنيه، والخبراء والاستشاريين في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني.

ويهدف المجلس إلى تمكين الشباب الأردني من بناء مسارات مهنية في قطاعات الطاقة والريادة الخضراء والمكانيك والقطاعات الغذائية التحويلية والهندسية بهدف الحصول على شهادات مزاولة مهنية معترف بها من غرفة الصناعة الالمانية تمكنهم من العمل في الاتحاد الاوروبي والمانيا بالتحديد.
ويتماشى تأسيس المجلس حديث النشأه والذي يعتبر الأول من نوعه في المملكه مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني -ولي العهد- ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك لخلق مسارات جديدة للشباب الاردني ضمن محرك الريادة والابداع.


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