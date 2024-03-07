إسبانيا تعلن مساعدة بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأونروا

وطنا اليوم_أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، بهدف مواجهة الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة.



وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث هذه المساعدة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني الذي جدد المطالبة بفتح المعابر البرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدة الإنسانية