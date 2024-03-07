بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصادر: بايدن سيأمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء في غزة لتقديم المساعدات

7 مارس 2024
مصادر: بايدن سيأمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء في غزة لتقديم المساعدات

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي رفيع، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن في خطاب “حالة الاتحاد” أن الجيش سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.
وبحسب المصدر ذاته فإن إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أميركية على الأرض بغزة والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل، مشيرا إلى أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع والشحنات الأولى ستصل من قبرص.
وأكد أن الميناء المؤقت على ساحل غزة سيستوعب مئات الحمولات الإضافية من المساعدات يوميا، وأن واشنطن ستعمل مع الدول الشريكة والمنظمات الإنسانية من أجل تشغيل الميناء المؤقت على ساحل غزة.
الى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تعمل مع ألمانيا من أجل تحويل الهدن المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأضاف كاميرون “نحتاج إلى 500 شاحنة يوميا لإطعام المدنيين في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

إصابة وزير أردني أسبق ووفاة زوجته بحريق منزلهما

10:54

عاجل خلاف حول اصطفاف مركبة تؤدي إلى مشاجرة وإطلاق نار في عمّان

10:41

وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

10:23

الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين

10:17

غزة تستقبل رمضان بمساجد مدمرة وعدوان متواصل

10:09

وفيات الجمعة 8-3-2024

10:05

32 ألف طن تمور أنتجها وادي الأردن الموسم الحالي

09:54

خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات بالأردن بدءا من أيار

09:41

بفلاتر ساخرة وقبضة بوتين .. ترامب يستهزئ من خطاب بايدن بحالة الاتحاد

09:32

بايدن بخطاب حال الاتحاد: أصدرت أوامر بضرب الحوثي وسوف نفوز بانتخابات 2024

09:24

اسرائيل تستعد لعملية برية ممكنة في لبنان

08:17

مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن “روبيمار” التي أغرقها الحوثيون قطعت الكابلات البحرية

وفيات
وفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024