مصادر: بايدن سيأمر الجيش الأميركي بإنشاء ميناء في غزة لتقديم المساعدات

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي رفيع، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن في خطاب “حالة الاتحاد” أن الجيش سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.

وبحسب المصدر ذاته فإن إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أميركية على الأرض بغزة والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل، مشيرا إلى أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع والشحنات الأولى ستصل من قبرص.

وأكد أن الميناء المؤقت على ساحل غزة سيستوعب مئات الحمولات الإضافية من المساعدات يوميا، وأن واشنطن ستعمل مع الدول الشريكة والمنظمات الإنسانية من أجل تشغيل الميناء المؤقت على ساحل غزة.

الى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تعمل مع ألمانيا من أجل تحويل الهدن المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف كاميرون “نحتاج إلى 500 شاحنة يوميا لإطعام المدنيين في غزة”.