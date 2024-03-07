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تحديد ساعات عمل تلفريك عجلون في شهر رمضان المبارك

7 مارس 2024
تحديد ساعات عمل تلفريك عجلون في شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية، بأنه سيتم توقف استقبال الزوّار في تلفريك عجلون خلال الأيام التسعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف يعود لإنجاز أعمال الصيانة الدورية المجدولة، مشيرا إلى أن التلفريك سيستأنف استقبال الزوّار في العاشر من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل يوميًا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة والنصف مساءً، باستثناء يوم الثلاثاء، من كل أسبوع.
ودعا جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفزيك، قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.


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