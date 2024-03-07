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الامانة تدرس إنشاء مسارات لممرات خضراء

7 مارس 2024
الامانة تدرس إنشاء مسارات لممرات خضراء

وطنا اليوم:تدرس أمانة عمان الكبرى، إنشاء مسارات لممرات خضراء، في الوقت الذي أعلنت فيه الخميس، عن إطلاق 13 مسارا سياحيا.
وقال مدير المخطط الشمولي في الأمانة أيمن النجداوي، إن الأمانة تعمل على دراسات لمسارات ممرات خضراء في أمانة عمان.
وذكر نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، أن عمّان تتمتع بمزايا تجعلها مدينة جذب سياحي، لاحتوائها أنماطاً سياحية ثقافية ودينية وتراثية وتاريخية وأثرية، فضلا عن طبيعة المناخ المعتدل الذي يجعلها واجهة سياحية.
وأشار الهملان إلى أن الأمانة تعمل مع الشركاء على مشاريع تساهم في التنمية الحضرية والسياحية، مثل تطوير مشروع الساحة الهاشمية وتأهيل موقع جبل القلعة وموقع أهل الكهف، وأطلقت 13 مسارا سياحياً في عمان وهي متاحة على مستكشف أمانة عمان، فضلاً عن عقد العديد من الفعاليات والانشطة السياحية التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، ودعم المؤرخين والمؤلفين المهتمين بالسياحة الأردنية.


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