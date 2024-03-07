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الاحتلال يهدد الفلسطينيين بالضفة بمنشورات تحذيرية

7 مارس 2024
الاحتلال يهدد الفلسطينيين بالضفة بمنشورات تحذيرية

وطنا اليوم:وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منشورات تهديدية حذرت الفلسطينيين في الضفة الغربية من الإقدام على أي فعاليات خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في المنشورات التي وزعت على الفلسطينيين “سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن دولة (…). نحن نعلنها بشكل واضح لن نرحم كل من يحاول أو يفكر أو يحرض أو يكتب ضد إسرائيل أو مسيرة أو فعالية ومن يعتقد أننا سنتهاون فقد أخطأ. هذا تحذير واضح وصريح، ابتعدوا عن حماس والجهاد الإسلامي، لا تقدموا لهم أي دعم، لا تكتبوا عنهم، لا تدعوا لهم بالمساجد”.
كما هدد الاحتلال بسحب التصاريح من أفراد عائلات الفلسطينيين.


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