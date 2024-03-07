بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

7 مارس 2024
القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

وطنا اليوم:في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم الخميس وبتوجيهات ملكية سامية 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، واشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا ودولة هولندا وبلجيكا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 29 إنزالاً جوياً أردنياً، 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:39

فنان مصري ووالدته يتعرضان للضرب بسبب أكياس سكر

11:27

توجه لوضع سقوف سعرية على أنواع من ملحقات الشبكات القلبية

11:21

الخصاونة: نهنئ المرأة الأردنيَة على إنجازاتها ودورها الطليعي في مسيرة الدولة

11:16

حمى الببغاء تنتشر في أوروبا .. ومنظمة الصحة تحذر

11:10

إصابة وزير أردني أسبق ووفاة زوجته بحريق منزلهما

10:54

عاجل خلاف حول اصطفاف مركبة تؤدي إلى مشاجرة وإطلاق نار في عمّان

10:41

وفاه سيدة واصابه زوجها  اثر حريق منزل في محافظة العاصمة

10:23

الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين

10:17

غزة تستقبل رمضان بمساجد مدمرة وعدوان متواصل

10:09

وفيات الجمعة 8-3-2024

10:05

32 ألف طن تمور أنتجها وادي الأردن الموسم الحالي

09:54

خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات بالأردن بدءا من أيار

وفيات
وفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024