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بالفيديو : مشهد انساني لصيدلاني في جرش ينقذ طفلة ابتلعت لسانها وتوقف قلبها 

7 مارس 2024
بالفيديو : مشهد انساني لصيدلاني في جرش ينقذ طفلة ابتلعت لسانها وتوقف قلبها 

وطنا اليوم_في مشهد إنساني نبيل ..أستطاع الصيدلاني مؤمن الجعيدي، من انقاذ حياة طفلة ابتلعت لسانها ودخلت في غيبوبة وتوقف قلبها لبعض الوقت.


وكان الصيدلاني الجعيدي يعمل في صيدلته عندما دخلت سيدة مفزوعة من شدة الخوف يكاد يملأ الذعر قلبها، بعد أن فقدت طفلتها وعيها، وفورا تناول الطفلة من أحضان والدتها،  شرع في القيام بالإسعافات الأولية الضرورية ليعيد قلب الطفلة إلى العمل ،ثم اتصل الجعيدي بالدفاع المدني وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لمتابعة حالتها ومعرفة سبب ابتلاع لسانها.


ونال موقف الجعيدي الذي وثقته كاميرات الصيدلية التي يمتلكها في جرش باسم صيدلية”الوادي الأخضر” إعجاب العديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي واثنوا على ما فعله بأنه موقف إنساني نبيل وموقف رجولي خالص ، وذكرى خالدة ستعلق طويلاً في ذهن والدة الطفلة التي ستتذكر تدخله السريع العاجل لإنقاذ حياة ابنتها الصغيرة .


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