وزارة النقل تكرم الموظفات بيوم المرأة العالمي



وطنا اليوم_كرمت معالي وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس موظفات وزارة النقل بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، خلال حفل نظمته لجنة النشاط الاجتماعي.



وأشارت التهتموني خلال الكلمة التي القتها على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، وما حققته المرأة الأردنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات ومشاركتها في مسيرة التحديث والتطوير التي يسير بها الأردن في ظل الرؤية الملكية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة للنهوض والارتقاء بالمرأة الأردنية وتمكينها للمشاركة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، كونها رمزاً لعطاء لا ينضب.



واكد امين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة على سعي الوزارة بتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير في الوزارة وتوفير بيئة عمل تشجع على التنوع وتقدير مساهمات الجميع بغض النظر عن جنسهم، والعمل على كسر القيود والتحديات التي قد تواجه المرأة في مكان العمل وتقديم الدعم والفرص اللازمة لتحقيق كامل إمكانياتها.