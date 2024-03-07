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تحذير مهم من صندوق المعونة الوطنية

منذ دقيقة واحدة
تحذير مهم من صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم_يحذر صندوق المعونة الوطنية من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين .

وأشار صندوق المعومنة، إلى ان المحتالين يقومون بارسال رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم بعض الصفحات المزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه بأن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم ، كما تدعي بعض الصفحات الوهمية المزورة التسجيل لمكرمة ملكية ومعونات شهرية.


ودعا صندوق المعونة المواطنين إلى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء ، علماً أنه لا يوجد لصندوق أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى الحسابات الموثقة :
توتير: https://twitter.com/NAFGOV_JO

فيسبوك: https://facebook.com/naf.gov.jo

حيث أن الصندوق سيلاحق ناشري أي الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ، كما أن الصندوق حول سابقاً العديد من القضايا المشابهة للقضـاء.


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