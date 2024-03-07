الاستهلاكية العسكرية:تخفيضات جديدة على مونة رمضان

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الخميس، عن حملة “مونة رمضان” التي تتضمن عروض وتخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل.

وقالت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إن العروض ستكون مستمرة حتى مساء يوم الأحد 10 آذار 2024 أو حتى نفاذ الكمية.

وتشمل العروض والتخفيضات؛ الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.

ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.