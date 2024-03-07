الزعبي: 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى في الأردن

وطنا اليوم_قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن عدد الأطباء المسجلين في النقابة نحو 44 ألفا، وهناك أكثر من 20 ألف طالب على مقاعد الدراسة، وعدد مماثل للدارسين في الخارج، وسيكون خلال السنوات الخمس المقبلة أطباء جدد يوازي عددهم للمسجلين في النقابة منذ 70 عاما، ما يشكل تحديا كبيرا للنقابة والمهنة.

وأضاف الزعبي خلال فعاليات مؤتمر الرؤية الطبية الأول (MedVision)، الخميس، والذي نظمه مجموعة من الأطباء الشباب الرياديين، بدعم من المستشفى التخصصي، وبالتعاون مع نقابة الأطباء وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكليات الطب في جامعتي الأردنية والهاشمية، أن النقابة سعت لفتح أسواق عمل جديدة للأطباء وخاصة الدول الأوروبية من خلال سفراء المملكة والمسؤولين في الدول المستهدفة.



وبين الزعبي أن هناك نحو 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم.