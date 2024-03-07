بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

منذ ساعة واحدة
التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

وطنا اليوم:كشف كتاب رسمي موجه لمديرية التربية والتعليم في قصبة عمّان، عن بدء التحقيق بتعرض طالب للضرب من قبل زملائه بالصف بتحريض من معلمهم.
ورصد الكتاب الموجه من احدى المدارس إلى المديرية، بعدما تقدم ولي أمر الطالب من الصف السابع بشكوى رسمية، بعد تعرض ابنه للضرب خلال الحصة المدرسية من باقي طلاب الصف؛ بسبب تشجعيه لإحدى النوادي الرياضية.
وأكد والد الطالب أن معلم الحصة ومن خلال لعبة لعبها مع طلابه، قام بتحريضهم على ضربه وشتمه وشتم النادي الرياضي الذي يشجعه، وعدم احترام ميوله الرياضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

نزيلان يبلغان المرحلة النهائية بمسابقة حفظ القرآن

16:10

فريد حداد يسأل الحكومة عن بيع “اراض خزينة” تحتوي “نبع ماء” لمواطن – وثيقة

16:08

الاستهلاكية العسكرية:تخفيضات جديدة على مونة رمضان

16:04

الزعبي: 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى في الأردن

15:41

رئيس الديوان الملكي يطمئن على صحة الصحفي جهاد أبوبيدر

15:37

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي

15:28

المبيضين عن اتفاقية المياه مع الاحتلال: نحن ندفع ثمنها

15:21

الأردن ينفذ انزالا جويا جديدا للمساعدات في غزة

15:21

نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

15:06

العقبة ثاني افضل الوجهات الخضراء عالميا

14:43

الخصاونة: ضرورة الانتقال لمراحل التنفيذ لمشاريع كبرى بينها أنبوب النفط بين البصرة والعقبة

14:39

المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يواصل تقديم خدماته الطبية

وفيات
وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024