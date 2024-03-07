التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

وطنا اليوم:كشف كتاب رسمي موجه لمديرية التربية والتعليم في قصبة عمّان، عن بدء التحقيق بتعرض طالب للضرب من قبل زملائه بالصف بتحريض من معلمهم.

ورصد الكتاب الموجه من احدى المدارس إلى المديرية، بعدما تقدم ولي أمر الطالب من الصف السابع بشكوى رسمية، بعد تعرض ابنه للضرب خلال الحصة المدرسية من باقي طلاب الصف؛ بسبب تشجعيه لإحدى النوادي الرياضية.

وأكد والد الطالب أن معلم الحصة ومن خلال لعبة لعبها مع طلابه، قام بتحريضهم على ضربه وشتمه وشتم النادي الرياضي الذي يشجعه، وعدم احترام ميوله الرياضي.