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وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى غزة

منذ ساعة واحدة
وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى غزة

وطنا اليوم:أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الخميس عن دخول قافلة المساعدات البرية الأردنية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وتتكون القافلة التي سيرتها الهيئة الخيرية إلى الأهل في قطاع غزة أمس الأول بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.
وقال الشبلي إن القافلة تحمل طحيناً وطروداً غذائية بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في غزة ليصار من خلالها عملية توزيع المساعدات إلى الأهل في القطاع.
وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، مشيرا إلى أن عملية دخولها إلى القطاع تتزامن مع مغادرة طائرة من الأردن إلى مطار العريش تحمل مساعدات، ليتم نقلها إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر رفح.
وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.
وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.


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