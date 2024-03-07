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إربد: مواطنون يشكون تأخر صيانة شوارع محفرة على طريق حوارة

منذ ساعتين
إربد: مواطنون يشكون تأخر صيانة شوارع محفرة على طريق حوارة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_شكا مواطنون في مدينة إربد من تأخر عملية انجاز صيانة طريق حوارة الرئيسي الذي يشهد حركة مرورية كثيفة ويعد شارع حيوي  بعد ان تم حفرها من اجل اعادة تأهيلها وصيانتها.

واشاروا في حديثهم لوطنا اليوم الإخباري إن الطريق الذي جرى حفره بهدضف صيانته بقي على حالها لمدة تزيد عن شهر ،ما تسبب بوقوع اضرار متعددة نتيجة الحفريات وهطول الامطار عليه  واصبح من الصعب مرور المواطنين والعبور، إلى المحال التجارية التي تقع على جانبي الطريق .

وأثار إغلاق الطريق الرئيسي المحاذي لكلية نسيبة المازنية ومدرسة حوارة الاساسية للبنين ” التطبيقات”  بسبب توقف اعمال الصيانة منذ اسابيع  احتجاجات وشكاوى مئات التجار المتواجدين على طرفي الطريق .

وقال المواطن ايهاب ملكاوي لوطنا اليوم وهو احد سكان المنطقة إن عشرات المحلات التجارية قد تضررت وانه تم توجيه كتب ومذكرات الى الجهات المعنية لمعالجة الوضع إما بفتح الطريق  أو تعويض اصحاب المحلات عن الخسائر الفادحة التي ستلحق بهم.

وأضاف أن هذه المحلات تشمل محطتي غسيل سيارات ومحلات صناعية متعددة من ميكانيك وكهرباء  ومطاعم ومخابز وبقالات وغيرها والتي كانت تعتمد اعتمادا كليا على عابري هذه الطريق .

وناشد سكان المنطقة وزير الأشغال العامة ابو السمن بتدخل   لإنجاز الشارع وانهاء تعبيده ووقف معاناة عشرات المحلات التجارية التي تتكبد خسائر يومية نتيجة اغلاق الطريق واهماله وتركه للأن من دون صيانه او تعبيد .

بدوره اكد الناطق الإعلامي لوزارة الاشغال العامة والاسكان السيد عمر محارمة لوطنا اليوم ،ان سبب التأخير يعود لإكتشاف مجرى عيون مائية تحت الطريق ، مما دفع بالوزارة لوقف اعمال الصيانة لحين ايجاد حل لتغيير مجرى المياه او منع تدفقها تحت الشارع،  الذي قد يسبب بإنهيار وهبوط الشارع اذا جرى تعبيده من دون حل مشكلة المياه في جوف الارض .


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