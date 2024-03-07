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83 شهيدا و142 مصابا بـ9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

منذ ساعتين
83 شهيدا و142 مصابا بـ9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفا و800 شهيد وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 72 ألفا و298 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا وشهيدة، و142 مصابا ومصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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