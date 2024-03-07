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الشؤون الفلسطينية ومدير عمليات الأونروا يبحثان تداعيات الأزمة المالية على الفلسطينيين

منذ ساعتين
الشؤون الفلسطينية ومدير عمليات الأونروا يبحثان تداعيات الأزمة المالية على الفلسطينيين

وطنا اليوم:يحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الأردن “الأونروا” اولاف بيكر، تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.
وبحث الطرفان بحسب بيان الدائرة اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تعرقل عمل الوكالة، وأهم المشاريع المستقبلية في المخيمات، بالإضافة إلى عدة قضايا متعلقة بعمل الوكالة في المملكة، وسبل التعاون بين الطرفين.
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به “الأونروا” بالنسبة للاجئين الفلسطينيين عامة وقطاع غزة خاصة، وأن تعليق التمويل للوكالة سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وثمن خرفان جهود الوكالة التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات التي تعرقل عملها.
من جهته، أعرب بيكر، عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها لـ”الأونروا”.


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