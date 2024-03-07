“إرادة” ينظم ورشة لدعم ذوي الإعاقة بحضور العين آسيا ياغي

وطنا اليوم_نظم مكتب شؤون ذوي الإعاقة في حزب إرادة ورشة مشتركة حضرها أعضاء الحزب من ذوي الإعاقة ومؤثرين في هذا المجال الغاية بالأهمية بالنسبة للحزب وذلك لدعم وتمكين ذوي الإعاقة في المشاركة في منظومة التحديث السياسي والحياة الحزبية، وذلك بحضور ومشاركة العين آسيا ياغي التي تمثل قصة نجاح.



ورحب الأمين العام نضال البطاينة بالعين ياغي، مؤكدًا أن حزب إرادة يسعى في برنامجه لتمكين ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقًا من دستورنا الأردني والنظام الأساسي للحزب الذي يؤكد على المساواة وهذا ما نسعى له فعلًا وليس شعارات.



وأضاف إن تمكين ذوي الإعاقة يكون باتجاهين أولهما تشريعي من خلال وضع التشريعات المناسبة التي تمكنهم من أخذ مكانهم في المجتمع، والحرص أيضًا على إنفاذ التشريعات حتى لا تبقى نصوصًا من دون تطبيق، وثانيهما العمل على تمكين ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البنى التحتية، وتوفير المرافق التي تلائمهم وهذا تحدي يواجهنا جميعًا.



وأوضح نائب الأمين العام لتمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع د. ليث القهيوي أن حزب إرادة خصص مكتب خاص لشؤون ذوي الإعاقة وهناك أمين عام مساعد لشؤون ذوي الإعاقة، ويسعى الحزب في برنامجه للوصول الى السلطة ووفق رؤيته المستقبلية لحكومة المستقبل يسعى الحزب إلى أن تكون هناك وزارة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة لتسريع تمكينهم في كل المجالات.



بدورها عبرت العين آسيا ياغي عن تقديرها لحزب إرادة على ما يقدمه تجاه ذوي الإعاقة، ومنها هذه الورشة التوعوية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المعوقات بسب عدم تهيئة المرافق العامة من وسائل نقل ومداخل المباني والساحات العامة ودورات المياه.



وتحدثت بإسهاب عن تجربتها وقصتها مع الإعاقة منذ الصغر وكيف نجحت بتحقيق إنجازات رغم الإعاقة بدعم ومساندة من الأهل؛ فأكملت تعليمها وعملت في مواقع عديدة ونجحت في تشغيل 400 من ذوي الإعاقة، كما نجحت في الوصول الى مقعد مجلس الاعيان بعد أن كان مجرد حلم ولكنه تحقق بالمثابرة ومواجهة التحديات.



وأكدت ياغي في حوار مطول مع الحضور – ومعظمهم من ذوي الإعاقة- حول التحديات التي تواجههم وركزت على أهمية الإصغاء مباشرة الى ذوي الإعاقة لأنهم هم الأقدر على التعبير عن ما يواجهونه من تحديات في مسيرة حياتهم وشكرت حزب إرادة الذي يقوم بهذا الدور بإقتدار.



وأكدت في بداية اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون ذوي الإعاقة عروبة الخوالدة ان حزب إرادة يؤمن بقدرات ذوي الإعاقة وينظر لهم على قدم المساواة مع غيرهم الأعضاء ويسعى للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها أولا بأول.