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مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على غزة

منذ 4 ساعات
مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على غزة

وطنا اليوم:أكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة.
ونفذت وزارة الدفاع المصرية ثالث عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات مصرية وإمارتية في سماء غزة.
وقال الجيش المصري في بيان: “استمرارا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة فى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان القطاع بالمناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها برا”.
وتابع البيان: “يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك”.
فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية: “قام بتنفيذ عملية الإسقاط الثالثة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 38 طنا من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية “طيور الخير” 116 طناً من المساعدات الغذائية والطبية”.
وكانت كل من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.


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