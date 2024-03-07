بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير المياه والري يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

منذ 4 ساعات
وزير المياه والري يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وطنا اليوم_استقبل المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الخميس 7 اذار 2024 السفير البريطاني لدى المملكة الاردنية الهاشمية فيليب هول وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة وخاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.

من ناحيته عبر السفير البريطاني فيليب هول عن اهتمام المملكة المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال ادارة المياه الحديثة مؤكدا دعم المملكة المتحدة  لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة و ثمن جهود وانجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

رئيس الديوان الملكي يطمئن على صحة الصحفي جهاد أبوبيدر

15:37

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي

15:28

المبيضين عن اتفاقية المياه مع الاحتلال: نحن ندفع ثمنها

15:21

الأردن ينفذ انزالا جويا جديدا للمساعدات في غزة

15:21

نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

15:06

العقبة ثاني افضل الوجهات الخضراء عالميا

15:00

التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

14:43

الخصاونة: ضرورة الانتقال لمراحل التنفيذ لمشاريع كبرى بينها أنبوب النفط بين البصرة والعقبة

14:39

المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يواصل تقديم خدماته الطبية

14:14

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى غزة

14:11

83 شهيدا و142 مصابا بـ9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

14:11

إربد: مواطنون يشكون تأخر صيانة شوارع محفرة على طريق حوارة

وفيات
وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024