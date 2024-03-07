وزير المياه والري يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وطنا اليوم_استقبل المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الخميس 7 اذار 2024 السفير البريطاني لدى المملكة الاردنية الهاشمية فيليب هول وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.



وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة وخاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.



من ناحيته عبر السفير البريطاني فيليب هول عن اهتمام المملكة المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال ادارة المياه الحديثة مؤكدا دعم المملكة المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة و ثمن جهود وانجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي .