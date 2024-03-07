وسم حي الطفايلة يتصدر بعد وصول مساعداته إلى شمال غزة

وطنا اليوم:تصدر وسم “حي الطفايلة”، منصة إكس (تويتر سابقًا) اليوم الخميس، بعد أن وصلت مساعدات الحي إلى مستشفى يقع في شمال قطاع غزة.

حي الطفايلة ، ذلك الحي الصغير بسماحته الكبير برجولة سكانه ومواقفهم البطولية في الحرب الدائرة في غزة الآن والذي قدم ما يقرب على 10 حملات إغاثية منذ انطلاق الحرب ، أقام الحجة على كافة الدول العربية والعالمية بأن عملية إنقاذ أهل غزة لا يوجد أي عذر للتخاذل عنها والتباطؤ في تنفيذها ، فحي صغير بإمكانات محدودة تمكن للمرة العاشرة من إيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة عبر جهود متظافرة من قبل سكان الحي بأكمله .

وبحسب كتاب تداوله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن مدير مستشفى كمال عدوان الطبي، حسام أبو صفية، يؤكد وصول مساعدات الحي.

ويقول الكتاب: نأمل من الله، أن يصلكم كتابنا هذا وانتم تنعمون بالصحة والعافية (…)، تقر إدارة مجمع كمال عدوان الطبي باستلام عدد 700 علبة حليب، وسيريلاك، وكذلك عدد 1450 بكيت حفاظات أطفال من مبادرة شباب حي الطفايلة.

وغرد الأردنيون بمئات التدوينات التي تشيد بعروبة الحي ومواقفه المشرفة، ولا سيما أن الكثير منهم يقبعون تحت خط الفقر، وخاصة بعد جائحة كورونا وارتفاع نسب البطالة في البلاد.

وقال حساب عمر: حي الطفايلة اتعبتم من بعدكم.. والله كلمات الدنيا كلها لن تفيكم حقكم، لذلك اكتفي بقول جزاكم الله خير الجزاء. هذا الموقف الحقيقي وهذا الوقوف الحقيقي.

في حين، قال حساب فارس بني صخر، “حي الطفايلة. حي الله بالطيب والنخوة والشهامة والفزعة المعهودة. أفعالكم بياض وجه – ونبراس شرف، ليتنا جميعًا نسير في ركبكم اليوم في فزعتكم لأهلنا في غزة لسد رمق الجوع”.