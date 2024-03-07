خلال تكريم غرف الصناعة لسفيرة جنوب افريقيا .. الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع جنوب افريقيا، خصوصا بعد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وايقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وبحث الجغبير خلال لقائه سفيرة جمهورية جنوب افريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا، والذي تم خلاله منح السفيرة درعا تكريميا، سبل تفعيل وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث بلغت الصادرات الوطنية الى جنوب افريقيا خلال العام 2023 حوالي (19) مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 52% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت المستوردات الأردنية من جنوب افريقيا (56.8) مليون دولار وبانخفاض نسبته (43) عن المستوردات لعام 2022.

وعبر الجغبير عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط الأردن وجنوب افريقيا، معربا عن تطلعه في أن يسهم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز وتمتين أواصر هذه العلاقات، حيث تم خلال اللقاء بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني الى جنوب افريقيا للتعرف على فرص التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المزايا المتوفرة لديهما، وخصوصا فيما يتعلق باقامة صناعات تكاملية.

واشار الجغبير الى اهمية موقع الاردن الاستراتيجي باعتباره بوابة للسوق العراقي واسواق الخليج، كما ان الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، مما يجعله من البلدان الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

يذكر ان أبرز صادرات الاردن الى جنوب افريقيا هي الصناعات الكيماوية والبوتاس فيما تركزت المستوردات الأردنية من جنوب افريقيا في اللحوم والصناعات الغذائية والفحم الخشبي.

حضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان واعضاء المجلس سعد ياسين، فواز الشكعة وطاهر خالد ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور نائل الحسامي والمستثمر الصناعي ابراهيم صيام.