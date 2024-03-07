سفارة الإمارات في الأردن بالتعاون مع وزارة التنمية تنفذ مبادرة العرس الجماعي

وطنا اليوم:بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومتابعة معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نفذت السفارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، العرس الجماعي مساء يوم أمس الخميس في عمّان، وتشرف الحفل برعاية معالي د.محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وحضور معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وعدد من المسؤولين الأردنيين والإماراتيين.

وقدم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان التهنئة للعرسان، وعبّر عن مشاعر السعادة والاعتزاز لتنظيم المبادرة الاجتماعية لعدد مئتين من الشباب من كافة محافظات المملكة، بما يعكس العلاقات الأخوية والمتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

وشكر وزارة التنمية الإجتماعية وكافة الجهود الأردنية المخلصة التي ساهمت في تنظيم وإنجاح المبادرة، كذلك الرعاية الكريمة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والدعم المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لمبادرة العرس الجماعي في رسالة اجتماعية نبيلة لهذا النوع من الأنشطة في دولة الإمارات وخارجها، وبما يجسد التعاون الكبير وأواصر التكافل الاجتماعي بين الشعبين الشقيقين

وفي كلمه لمعالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف راعي الحفل أكد فيها على أهمية المبادرة في مساعدة هذا النخبة من أبناء الوطن لبناء “مؤسسة زواج” قائمة على المودة والرحمة، وأسر ناجحه تنشئ جيلا صالحا وقادرا على بناء وطنه وأمته. وثمن عاليا دعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لهذه المبادرة الكريمة التي تعكس عمق العلاقة وتميزها بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، وبما يخفف من تكاليف الزواج وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثلما ثمن نهج وزارة التنمية الإجتماعية في الاهتمام بالأسرة الأردنية.

وأشارت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى أن مبادرة الزفاف الجماعي تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعزز رابطة الزواج والاستقرار التي يقوم عليها بناء المجتمع، مؤكدة حرص الأردن بقيادته الهاشميه على بناء الأسرة لإعداد جيل قوي متماسك ومتمسك بأعرافه الحميدة. وأعربت عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على المساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، مشيدة بدور وزارة الأوقاف وتعاونها مع الوزارة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية.

بدوره هنأ المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية محمد حاجي خوري، العرسان بمناسبة الزفاف، متمنيا لهم زواجا سعيدا وذرية صالحة تخدم الأردن، معربا عن شكره لكل من ساهم في دعم هذا الزفاف الجماعي. واشتمل الحفل على وصلات انشادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.