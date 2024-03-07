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تكليف حماد بإدارة مستشفى الزرقاء الحكومي

منذ 6 ساعات
تكليف حماد بإدارة مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:قرر وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إجراء تشكيلات في الوزارة، تضم نقل مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود إسماعيل دولة؛ ليعمل في مجال اختصاصه كإخصائي نسائية وتوليد في مديرية صحة محافظة الزرقاء.
وبحسب الكتاب، فإن الهواري قام بإنهاء تكليف الدكتور صالح حكمت صالح حماد من القيام بأعمال رئيس وحدة زراعة الأعضاء في إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات وتكليفه بالقيام بأعمال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي.
كما قرر تكليف رئيس اختصاص الجراحة العامة الدكتور محمد أحمد مجلي الكوفحي في القيام بأعمال رئيس وحدة زراعة الأعضاء في إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات بالإضافة إلى وظيفته.


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