نهاية أسبوع باردة وأمطار متوقعة في معظم محافظات المملكة

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، بأن الأردن يتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، تترافق بهطول أمطار متفرقة في عدة مناطق من المملكة.

وأشار طقس العرب إلى استمرار توافد بعض السحب الماطرة نحو المملكة، بحيث تؤثر على أجزاء من شمال ووسط وجنوب الأردن، تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص الأمطار نهار الخميس، في مناطق مختلفة، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر وتكون الرياح مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

ونوه طقس العرب إلى ضرورة الانتباه من تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية، والذي قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.