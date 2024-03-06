أثارت سخرية الغزيين.. إسرائيل تلقي منشورات تدعو “للتسامح”- (صور)

طنا اليوم_ألقت الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة منشورات أثارت غضبا وسخرية لدى الفلسطينيين، لكونها تروّج لـ”التسامح والرحمة” في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي “مجازره” بحق المدنيين، ما أودي بتل أبيب للمثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.



وحملت المنشورات التي ألقتها الطائرات الأربعاء، رسائل تتضمن دعوات “للتسامح والرحمة” خلال شهر رمضان المقبل، بعبارات مثل: “أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام، صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا”.



ويتذيل النص المكتوب في المنشورات اسم “الفتح الصادق – فتح آفاق جديدة لسكان غزة”، مرفقة بنجمة داوود.