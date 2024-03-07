بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل:إعلام رسمي: كندا تستأنف تمويل أونروا قريبًا

7 مارس 2024
عاجل:إعلام رسمي: كندا تستأنف تمويل أونروا قريبًا

وطنا اليوم_ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أسابيع من وقفه نتيجة اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل نيسان والإعلان عن تمويل جديد.

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.

وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لرويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الدول الستة عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.

ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاءأن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.

وقال فيليب لازاريني مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة “تعمل بالحد الأدنى” بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مسلحو حماس.

وأوقفت أونروا الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.

ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

وزارة النقل تكرم الموظفات بيوم المرأة العالمي

16:13

تحذير مهم من صندوق المعونة الوطنية

16:10

فريد حداد يسأل الحكومة عن بيع “اراض خزينة” تحتوي “نبع ماء” لمواطن – وثيقة

16:08

الاستهلاكية العسكرية:تخفيضات جديدة على مونة رمضان

16:04

الزعبي: 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى في الأردن

15:41

رئيس الديوان الملكي يطمئن على صحة الصحفي جهاد أبوبيدر

15:37

بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي

15:28

المبيضين عن اتفاقية المياه مع الاحتلال: نحن ندفع ثمنها

15:21

الأردن ينفذ انزالا جويا جديدا للمساعدات في غزة

15:21

نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

15:06

العقبة ثاني افضل الوجهات الخضراء عالميا

15:00

التربية تحقق بضرب طلاب لزميلهم بتحريض من معلم

وفيات
وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 5-3-2024وفيات الأحد 3-3-2024