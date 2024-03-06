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ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن إنشاء مستوطنات

7 مارس 2024
ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن إنشاء مستوطنات

وطنا اليوم_استنكرت الخارجية الألمانية ، مساء الاربعاء،  بشدة الموافقة على إنشاء وحدتين استيطانيتين في الضفة الغربية.

وتاليا ابرز التصريحات :  ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن قرارها إنشاء وحدتين استيطانيتين جديدتين. نعمل بلا كلل لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر. انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي .


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