أمانة عمان تعمل على تفويض مكاتب هندسية صلاحيات منح رخص البناء

وطنا اليوم _ قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الأمانة تعمل على تفويض المكاتب الهندسية التي سيتم اعتمادها صلاحيات منح رخص البناء واذن الاشغال ، وان الأمانة تتمسك بدورها التخطيطي والرقابي والتنظيمي.



وأضاف أمين عمان خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة وأعضاء الجمعية أن اعتماد المكاتب الهندسية التي سيتم تفويضها بهذه الصلاحية سيخضع لشروط بان تكون مؤهلة.



وأشار إلى أن الأمانة ستعمل خلال هذا العام على وضع الشروط التي يجب ان تتوفر للمكاتب الهندسية بما يحفظ حقوق الأمانة والمواطن والمستثمر والمكتب الهندسي .



واكد أمين عمان أهمية التزام المكاتب الهندسية والمقاولين بالمخططات وفقا لأحكام وشرعية النظام بحيث يكون التنفيذ حسب المخططات الموافق عليها.



وشدد فيما يخص منح أدن الحفر على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتصاريح الحفر قائلا ” اصدرنا تعميم بمنح تصاريح الحفر بعد الحصول على الموافقة المبدئية واهم شرط بالخصوص كان الالتزام بمخطط الحفر من قبل جميع المعنيين بالعملية “



واكد أمين عمان أن الأمانة تتعامل مع اي ملاحظة بجدية وتنظر الى اي نقد كفرصة للتحسين وتعمل على توظيف التشريعات والإمكانيات والأدوات لخدمة الصالح العام للمدينة والمواطن، وان الالتزام بالأنظمة والقوانين يقابله تسهيلات أكبر من الأمانة .



و ثمن رئيس مجلس الإدارة في جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة جهود أمين عمان في إدارة شؤون المدينة، وتقديم الخدمات التي تركز على البعد التنظيمي والبنى التحتية، إضافة إلى تحديث التشريعات والأنظمة لمواكبة النمو في مدينة عمان



وقال ان المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، عازمين على السير وفق النهج الذي اختطه جلالة الملك عبد الله الثاني، للقطاع الخاص الأردني للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن بشراكة فاعلة وجهود مخلصة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفز المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني للمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي .



وعرض غوشة جملة من التحديات التي تواجه قطاع المستثمرين في قطاع الاسكان منها المنظومة الإلكترونية لدى أمانة عمان الخاصة بالحصول على رخصة أنشاءات ومعاملات الافراز وأذونات الأشغال.



واكد الجانبان على إدامة التعاون والمحافظة على العلاقة التشاركية بين أمانة عمان و الجمعية، وديمومة التنسيق وتبادل وجهات النظر التي تخدم واقع الاستثمار في قطاع الاسكان.