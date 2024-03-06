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الشبلي: لا نلتفت إلى أصوات النشاز.. وأرقامنا واضحة

6 مارس 2024
الشبلي: لا نلتفت إلى أصوات النشاز.. وأرقامنا واضحة

وطنا اليوم _قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنه تم أنزال مواد اغاثية أمس الأول عبر 8 طائرات و24 شاحنة عن طريق جسر الملك حسين.


وأضاف الشبلي، في حديث تلفزيوني،أن الأردن ادخل 7160 طن من المواد الإغاثية، وما يعادل إدخال 456 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة.


وأكد أن الأردن أرسل 88 طائرة إغاثة إلى قطاع غزة، وتنفيذ اكثر من 40 عملية إنزال جوي.


وأكد الشبلي عدم التفاتهم إلى أصوات النشاز، مشيرا إلى أن عملهم وهدفهم وارقامهم واضحة.


وبين أن الداعم الرئيس للهيئة الخيرية الهاشمية هو جلالة الملك والشركاء في العمل.


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