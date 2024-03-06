“الحوثي” تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

وطنا اليوم_أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.



‏وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف لسفينة TRUE CONFIDENCE الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق فيها”.



وأضاف سريع أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية”.



وأكد أن قوات الجماعة “مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل واشنطن بشأن بيان “الحوثي” حتى الساعة 17:00 (ت.غ).



و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.



ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.