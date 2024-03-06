وطنا اليوم:صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاربعاء، بأن تل أبيب لن تنهي هذه الحرب دون القضاء تماما على حركة “حماس”.

وقال غالانت: سنلاحق حماس مهما طال الزمن وفي كل مكان حتى نقضي عليها ولا خيار أمامنا سوى القضاء على حماس وانها باتت تدرك الثمن الذي ارتد عليها بعد هجوم 7 أكتوبر.

الى ذلك كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لبقاء إسرائيل في قطاع غزة لمدة 10 سنوات.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن التقديرات تشير إلى أن “المرحلة الأولى من الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين”.

وأضافت الصحيفة أن “الخطة تنطوي على 8 سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة” في قطاع غزة بعد تدمير حماس.